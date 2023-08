Ukrán kézen Robotine, heves harcok a déli fronton - Háborús híreink kedden

Iráni lőszert használnak az orosz 122 milliméteres BM-21-es rakéta-sorozatvetőkhöz az orosz katonák - leplezte le a Ukraine Weapons Tracker.

: The Russian army continues to use ammunition produced by Iran - Iranian 122mm HE-FRAG Grad rockets of the Arash family are now also being issued to Grad crews on ground. The images show rockets made in 2018 and 2023. #Ukraine