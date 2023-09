Videó: egyetlen ukrán drón bolondját járatja az orosz légierővel

A videón látható, hogy egy orosz harci helikopter (nagy valószínűséggel egy Mil Mi-28-as) próbálja lelőni az ukrán felderítő drónt, de a kísérlet kudarcba fulladt. Az ukrán hírszerzés szerint a drónt összesen két helikopter és egy vadászgép támadta a bevetése során, ennek ellenére sikeresen visszatért a bázisára.

The Defence Intelligence of Ukraine has posted a video of two Russian helicopters and a warplane chasing a Ukrainian drone in temporarily occupied .The Ukrainian left the battlefield unharmed and safely made it back to the base despite the continuous fire. #Crimea