Egészen elképesztő módszerrel próbálja védeni Oroszország a bombázóflottáját

Az Engels légibázisról készült felvételen az orosz bombázóflotta "ékköve" egy Tu-95-ös látható, melynek szárnyain furcsa fekete objektumok láthatóak.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf