Roman Sztarovojt kurszki kormányzó csak annyit közölt, egy lezuhanó drón okozott tüzet egy nem lakóépületben vasárnap éjjel.

A Baza szerint azonban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB épületéről volt szó.

Kurcsatov városát már nem először éri dróntámadás. A településtől nem messze egy atomerőmű található, ez azonban nem volt érintett a támadásokban.

