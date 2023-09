Zelenszkij kirúgja védelmi miniszterét, ismét akcióban az ukrán drónok – Háborús híreink hétfőn

Oroszország hétfő hajnalban 3 és fél órán át tartó dróntámadást intézett a Duna partján található ukrán kikötőváros, Izmajil ellen.

A támadások jelentős károkat okoztak az ukrán infrastruktúrában.

Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint 17 drónt lelőttek ugyan, de néhány eltalálta a célpontját. Előzetes jelentések szerint áldozatok és sérültek nincsenek.

A térség több települését is érintő támadásban raktárak és termelési épületek, valamint mezőgazdasági gépek és berendezések rongálódtak meg.

(Reuters)

