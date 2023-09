Váratlan helyen lendültek támadásba az ukrán csapatok, pillanatok alatt áttörtek az orosz aknamezőkön

Állítása szerint kedd hajnalban, több napos tüzérségi előkészítést követően az ukrán csapatok támadásba lendültek az eddig nyugodt frontszakaszon. Hodakovszkij szerint az orosz állásokra zúduló intenzív ukrán tüzérségi tűz ahhoz vezetett, hogy az aknamezők „elvesztették a hatékonyságukat”.

Ennek eredményeként az ukrán egységek veszteségek nélkül törték át a mezőkön, és közvetlenül az orosz állásokig törtek előre.

Hodakovszkij állítja azt is, a két település közelében jelenleg is zajlanak a harcok, az ukrán páncélozott járművek a csapatok „leszállítását” követően visszavonultak.

Ukrajna jelenleg nem kommentálta ezeket az értesüléseket. A támadás alig néhány kilométerre található a korábban az ukrán ellentámadások egyik fő irányát jelentő Mokri Jali folyó völgyétől.

BREAKING:The Ukrainian Army has launched a new offensive near Vuhledar.The strongest push is coming the direction of Novodonetskoye and Novomayorskoye.The attack comes after 2 days of heavy artillery shelling from the Ukrainians. pic.twitter.com/p9JPeBttud