Falba ütköztek az ukrán erők Novodonyeckénél, csúnya vége lett az áttörési kísérletnek

Felvételeken látható, ahogy az ukrán csapatok megpróbálják áttörni az orosz védelmi vonalakat a Vuhledár városától némileg nyugatra fekvő Novodonyecke térségében. A manőver itt azonban nem bizonyul sikeresnek, és legalább két páncélozott jármű is odaveszett az akcióban. A járművek pontos típusát egyelőre nem sikerült megállapítani. A hírek szerint az ukrán alakulat elakadt egy aknamezőn, majd hamarosan orosz tüzérségi találat is érte. A hírek szerint a két páncéloson túl számos katona is meghalt a támadás közben.

Russian drone footage, allegedly from yesterday's Ukrainian assault on , shows two MBT were lost and several soldiers KIA/WIA when the Ukrainian formation got stuck inb a minefield and then was hit by artillery. #NewsMap