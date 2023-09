Vészjósló kijelentést tett az ukrán parancsnok: bosszúra készülnek az oroszok

Az ukrán erők szárazföldi parancsnoka szerint az oroszok be szeretnék fejezni a friss rohamegységek kiképzését az északkelet-ukrajnai Kupjanszk térségében, mindössze ennyi választja el őket a rohamozástól. Viszont ennek ellenére már most is intenzíven lövik tüzérséggel és aknavetőkkel az ukrán állásokat az ukrán város környékén.

Az ellenség nem mond le a Donyecki és Luhanszki terület (közigazgatási) határainak elérésére irányuló terveiről, makacsul készül a bosszúra és a hadműveleti kezdeményezés megszerzésére

- mondta.

Oroszország 2014 óta tartja megszállás alatt a kelet-ukrajnai Luhanszk és Donyeck megyék egy részét, most viszont a Donbasz régió teljes területének elfoglalására törekszik. Már a tavaly februári orosz invázió egyik legfontosabb stratégiai célja volt a két megye közigazgatási határiig kitolni a fontvonalakat, eddig azonban csak Luhanszkban értek el haladást az orosz csapatok, még 2022 nyarán el tudták foglalni Szeverodonyecket és Liszicsanszkot is.

Oleksandr Syrskyi, commander of the Ground Forces of Ukraine:Russians are preparing for revenge in Kupyansk and Liman directions.In the Kupyansk direction, the enemy is completing the preparation of assault detachments and daily shelling the positions of the Armed Forces of pic.twitter.com/goaAulWhaf