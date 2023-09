Nincs jó szériája a brit nehézfegyvereknek: újabb legendás harcjárművel végeztek az oroszok

Pár napja kilőttek az oroszok egy brit gyártmányú, Ukrajna által használt Challenger 2-es harckocsit, ez volt az első alkalom a történelemben, hogy ellenséges tűz miatt elveszett egy ilyen tank, 30 éves szolgálata alatt:

Szinte egy időben ezzel az oroszok kilőttek egy AS-90-es önjáró tarackot is, szintén a zaporizzsjai fronton. A tüzérségi eszközzel valószínűleg egy drón végzett, a jármű lőszerrobbanást szenvedett el, a de a legénység jó eséllyel megmenekült.

A destroyed Ukrainian AS-90 155mm SPG somewhere in the Zaporizhya Direction. Due to an unknown cause, it seems to have lost its turret, possibly due to a ammunition detonation.This is the 3rd confirmed Loss of this type. @oryxspioenkop