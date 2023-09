Súlyos problémákkal kell szembenéznie az ukrán demokráciának - Meddig maradhat elnök Zelenszkij?

A következő fél évben kellene parlamenti és elnökválasztást is tartani Ukrajnában. Az oroszok inváziója miatt azonban erre nagyon kevés az esély, mivel számos probléma merült fel. Az elhamarkodott választások pedig pont Moszkva kezére játszhatnak, ezért nagyon óvatosan kell kidolgozni a jogszabályi környezetet. Közben Kijev nyugati szövetségesei siettetik Ukrajnát, hogy mindenképpen tartsanak választásokat, de ennek nem mindenki örül - írja a Politico

Oroszország inváziójával veszélybe kerültek a demokratikus keretek Ukrajnában. 2023 októberében kellett volna parlamenti választásokat tartani, míg 2024 márciusában pedig az elnökválasztás következne. Ennek ügye azonban annak ellenére sem látszik haladni, hogy az Egyesült Államok komoly nyomást helyezett Kijevre a demokratikus választások megszervezése érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban már egyértelművé tette, hogy mindenképpen indulni szeretne egy második elnöki ciklusra.

Az országban azonban hadiállapot van, amely nem teszi lehetővé a választások megtartását.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy kész hatályon kívül helyezni ezt a választások megtartása érdekében, ha a parlament is belegyezik. Ettől függetlenül azonban komoly legitimációs kérdés merülhet fel: a frontvonalakon harcoló katonák vagy a külföldre menekültek szavazása is minimum kérdésesen megvalósítható.

Zelenszkij szerint a problémák áthidalhatóak, de ehhez külföldi segítségre van szüksége Kijevnek. Egyrészt a nyugati országokban menekülteknek megtartott szavazások megszervezésében, másrészt anyagi segítséget kért – 120 millió eurót – a frontvonalak környékén lebonyolítandó választások megszervezésére.

A Politico elemzése azonban szkeptikus az ukrán választások megszervezésével kapcsolatban, szerintük Kijev nem tudna egy szabad, tisztességes és biztonságos referendumot megszervezni.

Olga Ajvazovszka, az Opora polgári hálózat, az ukrajnai választásokat figyelő szervezet igazgatótanácsának vezetője szerint:

A választások a szólásszabadságról, a szabad mozgásról, a cenzúra hiányáról, a választókkal való kommunikációról, a politikai pártok tevékenységéről stb. szólnak. Mindezt nem lehet garantálni a háború forró szakaszában.

A háború miatt ráadásul számos korlátozást vezettek be az országban, amelyek nélkül nem lehetne stabilizálni az országot. Egy ilyen helyzetben megtartott választás viszont egyértelműen akadályozná a szabad verseny lehetőségét, emiatt delegitimálódna a hatalom. Ajvazovszka szerint egy erősen autokrata vezetés jönne létre, ami segítene Moszkvának az Ukrajna-ellenes üzeneteit legitimálni.

A nyugati elvárás közben a belpolitikai szereplők körében is megosztottságot okozott. Az egyik ukrán parlamenti képviselő megjegyezte, hogy megnézné a külföldi megfigyelőket a frontvonalak mellett állandó bombázás közben a választások tisztaságát garantálni.

Ráadásul a választási kampány nagy lehetőséget adna az oroszoknak, mivel az ellenzék óhatatlanul a vezetést kritizálná, ami megoszthatja az országot.

Ukrajnában előbb vagy utóbb mindenképp választásokat kell tartani, azonban úgy tűnik, erre jelenleg még nem állnak készen. Ezt több nyugati partner is tudja, mivel nem siettetik a referendumot, ráadásul még több jogszabály is megváltoztatásra vár. A háború előrehaladtával azonban mindenképpen szükséges lesz törekedni a jogszabályi környezet kialakítására és a menekültek szavazásának megszervezésére. A jövőben a túl sokáig halasztott választások okozhatnak belpolitikai megosztottságot. Persze ez attól is függ, hogyan alakulnak majd a frontvonalak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Brendan Hoffman/Getty Images