Közeli felvétel érkezett a legújabb orosz álcázási rendszerről - Így néz ki a 21. századi megoldás

A hét elején egészen meglepő „fejlesztésekről” érkeztek műholdas bizonyítékok, miután az orosz Engels-2 légibázis felett elhaladó szatellitek által készített nagy felbontású képeken látható: Moszkva lényegében gumiabroncsokat helyezett el a nagy értékű harci repülőgépeire.

Kétségkívül elismerhető, hogy a műholdakat elemző intelligens képfelismerő rendszereket képesek megtéveszteni, bár mint látható, a stratégiai bombázók továbbra is emberi szem számára azonosíthatóak maradtak.

has detected unusual changes in the TU-95 and TU-160 bombers SAR signatures using SAR imagery of the Engels-2 military base (). Characteristics of the captured signal reflections don't match the aircraft's known geometry & material composition @SatimMonitoring