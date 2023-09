Mi folyik az orosz hadseregben? - Érdekes videó látott napvilágot

A közzétett felvételen az 1430-as, mozgósított katonákból álló orosz ezred katonáinak kiképzése látható, méghozzá öt darab, az 1950-es években (1947-ben rendszeresítették) gyártott T-55-ös harckocsin. A kifejezetten elavult páncélos közvetlenül a második világháború után készült tankoknak volt méltó vetélytárs, azóta azonban mind páncélvédettsége, mint tűzereje felett eljárt az idő.

Orosz milbloggerek többször hangsúlyozták, hogy a T-54/55-ösök reaktiválása, mint másodvonalbeli tüzérségi eszköz, hatékony megoldás az orosz veszteségek kezelésére, továbbá nem igényel magas szintű oktatást és kiképzést sem a kezelők, sem a karbantartók számára.

Bár a mostani videóban csak a gyakorlótéren bukkantak fel a páncélosok, azonban a harckocsi-típust többször bevetették már az orosz-ukrán háborúban, így nagyon is valószínű, hogy a mozgósított katonák ilyen típusú járművön fognak harcolni a jelenleg zajló konfliktusban.

I would like to congratulate the RU 1430th mobilized regiment on their new T-55 tanks. I know these are deadly even if they are old, but I could not help laughing. 2nd Army of the world my ass. pic.twitter.com/RO1fRyV34L