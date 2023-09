Lencsevégre kapták Kim Dzsong-un masszív páncélvonatát

Rendhagyó találkozó készül Oroszországban: Kim Dzsong-un észak-koreai vezető Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog egyeztetni. A téma valószínűleg egy fegyvertranszfer-megállapodás lesz, Phenjan tüzérségi lőszert, fegyvereket tervez átadni Moszkvának, az oroszok pedig modern technológiai eszközöket adhatnak át Észak-Koreának. Végleges megállapodás még nincs természetesen, de a legtöbb nyugati hírszerzési szervezet szerint ez van most az asztalon.

Kim Dzsong-un egy különleges páncélvonattal utazik Oroszországba: tegnap át is lépte a két ország közti határt a szerelvény. Bár többen viccelődtek azzal, hogy az ázsiai diktátor a Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér gépét ért vélhető szabotázsakció miatt nem akar repülni, valójában Kim Dzsong-un mindig is elsősorban ezzel a páncélvonattal közlekedett nagyobb távokon, még saját országán belül is.

A vasúti szerelvényről felvételt publikált az orosz RIA Novosztyi állami hírügynökség.

