Olyan történt ma Oroszországban, ami azt jelezheti, tényleg nagy a baj

A közösségi médiába kerültek fel a felvételek Szocsi és Omszk között közlekedő U6-1383-as járatáról, amely a Novoszibirszki régióban kényszerült kényszerleszállásra egy búzamezőn. Az előzetes információk szerint meghibásodott a hidraulikus rendszer, és félő volt, hogy a fékek nem működnek majd megfelelően, ezért döntöttek a leszállás mellett a pilóták.

Sanctions against Russia are taking their toll. A Russian Airbus A-320 which was flying from Sochi to Omsk had to make an emergency landing in Novosibirsk Region.All western aerospace companies such as Airbus are not supplying spare parts and due to this circumstance have pic.twitter.com/woAFOfgQoW