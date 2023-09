Peking nem áll le: egyre durvább a nyomás a vitatott Amerika-barát szigeten

Kedden rekordszámú, 20 hadihajó közelítette meg Tajvan szigetét Tajpej szerint. A feltételezések szerint a járművek a szintén a térségben tartózkodó Shandong repülőgép-hordozót kísérik. A tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a júliustól szeptemberig tartó időszak a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) fő kiképző időszaka, ezért ekkor nem meglepő a fokozott jelenlét Kína keleti partjainál. A szigetet fenyegető hajótípusok között nemcsak a Shandong, hanem különböző hadihajók, illetve a parti őrség hajói is megtalálhatóak.

22 PLA aircraft and 20 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/f0WD0wbQLW