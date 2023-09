Ezek a képek nem hazudnak: Putyin a földdel teszi egyenlővé az egykor rettegett zsoldoscsoportot

A Planet Labs szeptember 9-i műholdfelvételei szerint újabb 60, mintegy 1000 fegyveres befogadására képes sátrat bontottak el. Augusztus eleje óta így már 273 katonai sátrat bontottak el, amelyek összesen 3000 zsoldosnak adtak „otthont”. A bontás augusztus 1-jén kezdődhetett el.

Wagner camp in is being dismantled. #Belarus