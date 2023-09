Kiakadtak az ukrán katonák: egyszerűen hazudik az ukrán védelmi minisztérium

Korábban Hanna Maljar jelentette be hivatalosan, hogy Andrijivkát felszabadították az ukrán erők az orosz megszállás alól. A település Bahmuttól délre található, és ez lett volna az első kézzelfogható sikere a keleti offenzívának.

Most már hivatalos! Az Andrijivka elfoglalásáról szóló nyilatkozat hamis és elhamarkodott. Komoly és súlyos harcok folynak jelenleg Kliscsijivka és Andrijivka területén

– áll a rövid üzenetben, amelyet az Andrijivkáért harcoló 3. rohamdandár hivatalos Telegram-csatornáján tettek közzé.

Az ilyen nyilatkozatok károsak, veszélyeztetik a személyzet életét és akadályozzák a harci feladatok végrehajtását

– tették még hozzá, utalva arra, hogy a védelmi miniszterhelyettes nyilatkozataiban sokszor kárálta a videókat és felvételeket megosztó katonákat és egyéb forrásokat, hogy az elhamarkodottan közzétett információk a harcokról veszélyeztetik az ukrán katonák életét.

Hanna Maljar később módosította Telegram-bejegyzését, és állította, két egység eltérő jelentése okozott információs zavart, amely miatt a védelmi minisztérium azt hitte, csapataik elfoglalták a települést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Air Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine//Cover Images/Reuters via Portfolio