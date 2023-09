Tovább küzd Washington a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete ellen, szankciókkal sújtottak le

Lecsapott a Hezbollah tagjaira az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, szankciókat vezetnek be a terrorszervezet dél-amerikai ágának pár szereplőjére. Olyan is van a büntetett személyek között, akit súlyos terroristatámadással gyanúsítanak - írja a Middle East Eye

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vezet be Amer Mohamed Akil Rada ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett egy 1994-es Buenos Aires-i terrortámadásban, amelyben 85 ember vesztette az életét. Rada két évvel korábban a szintén a városban található izraeli nagykövetség elleni merényletben is szerepet vállalhatott. Rada családtagjait is szankcionálták, testvérét és fiát azzal gyanúsítják, hogy a Hezbollah nevű libanoni terrorszervezetet pénzelő bűnszövetkezetet működtettek.

A fő profil a dél-amerikai drogkereskedelem volt, különböző cégek mögé elrejtve.

A Hezbollah Izrael 1982-es libanoni beavatkozására válaszul alakult meg. A szervezet a létrejöttét követően Izrael és az Egyesült Államok elleni küzdelmet jelölte meg fő céljaként. Ma politikai csoportosulásként működik az országban, viszont van egy felfegyverzett militáns szárnya is, több ezer fegyveressel. Az Egyesült Államok szerint a pártként is induló formáció terrorszervezetnek számít, ezért szerte a világon szankcionálja a tagjait.

A korlátozások hatására a Hezbollah új anyagi lehetőségek után nézett, és a jelentések szerint a dél-amerikai drogkereskedelem vált az egyik legfontosabb bevételi forrásává.

Washington már régóta igyekszik kemény intézkedésekkel ellehetetleníteni a terroristaszervezetet. 2015-ben összesen 99 darab libanoni bankot szólítottak fel, hogy szüntessék meg a Hezbollah-tagok bankszámláit, 2020-ban pedig olyan törvényjavaslatot szavaztak meg a kongresszusban, amely szerte a világon megakadályozná a szervezet pénzmosási kísérleteit.