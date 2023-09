Visszatérhet a hidegháború szelleme: Amerika-ellenes gigaszövetség formálódik a nagy találkozó után

A Vosztocsnij űrközpontra szegeződött tegnap a világ szeme, ott találkozott egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai kommunista vezető. A tárgyalásokat kiemelt figyelemmel követték a keleti és a nyugati híradások is, elsősorban az ukrajnai fronton bevethető fegyverszállítmányok kérdése miatt. Van azonban más aspektusa a két autoriter vezető megbeszéléseinek: újra létrejöhet egy hidegháborús koalíció.

Hosszú várakozások előzték meg Oroszország és Észak-Korea vezetőinek találkozóját az orosz Vosztocsnij űrközpontban. A legtöbben arra számítottak, hogy a két vezető egy hatalmas fegyverüzletet akar nyélbe ütni, amelyben Phenjan nagy mennyiségben segít majd ellátni lőszerekkel az oroszok vélhetően igencsak kiürült raktárait. Erről azonban nem volt szó, a felek az összejövetelt követően bejelentették, hogy a két ország megerősíti a gazdasági és a védelmi kapcsolatait.

Lőszerek helyett annyi kiderült, Moszkva segít az észak-koreai műholdak fejlesztésében.

A nyugat számára ez nemcsak az ukrajnai, hanem a távol-keleti feszültséggóc kiéleződését is jelenti. Észak-Korea eddig szigorú nyugati szankciók alá esett, amelyeket eddig Oroszország és Kína is nagyrészt betartott. Mivel Moszkva is egyre keményebb nyugati korlátozások alá esik, ezért Putyinéknak egyre kevésbé fűződik érdekük a mások ellen hozott szankciók betartására. Ez löketet adhat a phenjani fegyverkezésnek, sőt valamelyest ellenpólusként szolgál a Japán – Dél-Korea – Egyesült Államok hármasa között alakuló szövetségnek.

A találkozóval üzenetet is mutattak a világnak: hiába próbálják elszigetelni őket a világtól, nekik ennek ellenére is vannak szövetségeseik.

Ráadásul Moszkva ezzel fedezi a hátát az Egyesült Államok szövetségesei felől a Távol-Keleten. Ugyanígy Phenjan is jelezheti: a nagy testvér ott van mögötte.

Ha egyszerűen csak egy titkos fegyverüzletet akartak volna, a két vezetőnek nem kellett volna személyesen találkoznia

- mondta Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Egyetem professzora. Hozzátette, hogy a találkozó egyszerre teljesített több célt: az Egyesült Államok vezette nemzetközi rend megkérdőjelezése, Kína térségi hatalmának megkerülése és egyszerre nyomást gyakorolni Ukrajnában és Dél-Koreában. Ráadásul a lépés erősen aláássa majd az ENSZ Biztonsági Tanácsának lehetőségeit is, mivel ezt követően Oroszország még kevésbé fogja figyelembe venni annak határozatait.

A szakértők elmondták, hogy az oroszok nem fogják a csúcstechnológiás eszközeiket átadni Phenjannak, de egy erős jelzést küldhetnek Dél-Koreának: ne támogassa fegyverekkel Kijevet. Az is elhangzott, hogy a lépés csak a kezdete lehet egy térségi hármas szövetség megalakításának Kína, Észak-Korea és Oroszország között.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images