Hoppá: Oroszországtól több ezer kilométerre bukkant fel a legendás "Armageddon tábornok"

Szergej Szurovikin, alias "Armageddon tábornok" egy ideig az Ukrajnát támadó orosz erők főparancsnoka volt, a Wagner-lázadás miatt azonban kegyvesztett lett, de a mai napig nem tudni, pontosan mit csinált.

Számos orosz forrás írt arról, hogy ezután több hónapot töltött házi őrizetben, közben "kellemetlen kérdések" sorozatát kellett megválaszolnia. Közben a védelmi minisztérium teljesen eltüntette Szurovikint a weboldaláról, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is menesztették minden pozíciójából. Egyebek mellett ő volt az orosz légierő főparancsnoka is.

Pár napja pletykák kerültek elő arról, hogy Szurovikin új megbízást kapott: valamelyik feltörekvő országban fogja képviselni Oroszország állami érdekeit.

Ma kiderült: ez az állam Algéria.

Szergej Szurovikint - immár civil ruhában - le is fotózták az országban, ahogy algériai tisztségviselőkkel és az orosz hadsereg tisztjeivel turnézik az országban.

General Surovikin is in Algeria, the purpose of the visit is not specified. pic.twitter.com/Nukjs8Ahz2