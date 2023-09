Lemásolták a kínaiak az ukrajnai háború egyik sztárfegyverét: itt van a Napraforgó-200-as

A kínai Napraforgó-200-as a rettegett iráni Sahed-136-os mintájára készült, és nemrégiben Oroszország vezető fegyverkiállításán, Moszkvában mutatták be – számolt be róla az Asia Times

A drón elsőként az idén augusztusban tartott oroszországi fegyverexpón, az Armija 2023-on mutatták be, azóta a kínai állami média már tesztrepülésekről is mutatott be felvételeket.

Chinese copy of Irans Shahed-136 kamikaze UAV Sunflower 200 being tested somewhere in China. pic.twitter.com/8tBdRUqf6B — Clash (Report) September 9, 2023

A Napraforgó-200-as fejlesztése jelenleg előrehaladott stádiumában van, és már csak hónapok választják el a teljes sorozatgyártástól. Kína nagy valószínűséggel a nemzetközi piacokon is értékesíteni fogja a fejlesztését, ugyanakkor az továbbra is

nyitott kérdés, hajlandó-e Moszkvának is szállítani belőle, kockáztatva ezzel az esetleges nyugati ellenérzéseket.

Az új kamikaze drón kísértetiesen hasonlít az iráni Sahed-136-osokra, amellyel Oroszország Ukrajna kritikus infrastruktúráját célozza hónapok óta. Az eddig ismert információk szerint a filléres fegyver 3,2 méter hosszúságú, 2,5 méter szárnyfesztávolságú lesz. Végsebessége eléri majd a 160-220 kilométer/órát és 40 kilogrammos robbanófej hordozására lesz képes. Hatótávolságát 2000 kilométerre saccolják.

A címlapkép illusztráció, azon egy iráni Sahed-136-os látható. Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images