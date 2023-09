Kegyetlenül kihasználják a katasztrófahelyzetet a líbiai hadurak

Múlt héten hatalmas vihar csapott le a líbiai Derna városára. A katasztrófa során a várost a Földközi-tengertől elválasztó két gát is átszakadt, az áradás következtében pedig eddig több mint tízezer ember vesztette életét. A polgárháború sújtotta ország hadurai azonban nagyon úgy tűnik, továbbra is a hatalmuk megszilárdításával vannak elfoglalva, erre pedig a természeti katasztrófát is gátlástalanul felhasználják - Írja a Guardian