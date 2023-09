Amerikai jelentés: veszélyes pletykák miatt aggódhat Putyin - Újabb lázadás jöhet Oroszországban?

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint komolyan aggódhatnak az orosz vezetésben Ramzan Kadirov, csecsen elnök egészségügyi állapotáért. Ennek nemcsak az az oka, hogy a vezető Vlagyimir Putyin személyes jóbarátja, hanem a Kadirov a csecsen béke egyik legfontosabb biztosítéka.