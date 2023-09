Célt tévesztett az épülő szuperfegyver: 300 ezres városra esett rá egy rakéta

Furcsa incidens történt Gorgánban, egy 300 ezres lélekszámú észak-iráni településen.

Helyszíni felvételek alapján több robbanás is történt a városban, lakóházak, autók, boltok is kárt szenvedtek.

Strange incident in Iran.While reports claimed a drone has crashed in the city of Gorgan, north of Iran, it appears that tens of small munitions exploded around the city due to possible technical failure of ballistic missile launch.Parts of the missile fell on residential pic.twitter.com/VLMNfMsFo4