Az orosz invázió indulása óta nem volt ilyen: nagy beszédet tart ma Zelenszkij

Ma New Yorkban, az ENSZ-közgyűlése előtt fog személyes beszédet mondani Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az esemény különlegessége az lesz, hogy ilyenre első alkalommal kerül sor az orosz invázió kezdete óta; Kijev várhatóan az ukrajnai támogatások folytatására próbálja rábírni a világ országait. Közben egy, a béketárgyalásokat szorgalmazó országcsoport van kialakulóban a brazil elnök vezetésével - írja a The Guardian

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már New Yorkban tartózkodik, ahol hamarosan fontos beszédre készül; először szólal fel az orosz invázió kezdete óta az ENSZ-közgyűlésén. Tavaly csak videóüzenetet küldött a találkozóra, de az akkor egy előre felvett beszéd volt. Nemrégiben az ukrán elnök az egyik legnagyobb kérdésnek azt tartotta, hogy hogyan fog majd reagálni akkor, amikor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fel fog szólalni az ülésen.

Zelenszkij beszédére vélhetően ma fog sor kerülni, és a várakozások szerint további támogatásokra fogja a testületet felszólítani. A felszólalásra akkor kerül sor, amikor a háború már 19 hónapja tart, de a nyugati támogatások kérdése nem vehető biztosra. Hamarosan egy 24 milliárd dolláros amerikai segélycsomagról dönthet Joe Biden amerikai elnök, de az amerikai kongresszus egyre megosztottabb a kérdést illetően.

Oroszország már előzetesen azt mondta, hogy az egész csak egy „nagy show” lesz.

Közben egyre hangosabbak azok is, akik a két ország közötti konfliktus rendezését szeretnék elérni. Korábban már a világ számos országa igyekezett megoldást találni a problémára, így afrikai országok egy csoportja is ment tárgyalni a felekkel, de ugyanígy tett Vatikán is. Most Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök igyekszik közvetíteni a felek között, ehhez pedig egy, az elképzelést támogató országcsoportot szedne össze. Lula korábban azt jelentette ki, hogy mindkét fél hibás a konfliktus miatt, ezzel feldühítve Kijev nyugati szövetségeseit.

Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images