Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva: Kijev és Odessza is kell az oroszoknak

Elkezdett az X (korábban Twitter) nevű közösségi médiában terjedni egy felvétel, amely az orosz védelmi minisztérium nem túl burkolt üzenetét sugározza. A felvételeken lövészárkokban harcolnak orosz katonák, majd egy nyugodtabb pillanatban két fegyveres szóba elegyedik egymással. A párbeszédben elhangzik, hogy ameddig az egyikük a „háború végeztével Kijevben szeretne letelepedni”, addig a másikuk „kedveli a tengert, ezért szívesen venne lakást Odesszában”.

BREAKING:Well return Kiev -> The Russian Ministry of Defense sends a message to Ukraine via commercial. This is a clever way to unofficially (but actually officially) send a message signaling to stop playing around. pic.twitter.com/aJW8f9jB2H