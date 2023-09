Ezúttal félrement a tűpontos csúcsfegyver: megúszta az orosz TOR-M2 rakétarendszer

Felvételek érkeztek az X (korábban Twitter) közösségi oldalon, hogy egy orosz TOR-M2 rakétarendszer állomásozik valahol a frontvonalak mögött. A következő pillanatban egy ukrán rakéta érkezik, ám az eredmény kissé meglepő: mellé.

A felvételen egy orosz TOR-M2 rakétarendszer látható működés közben. Egy útvonal mellett látható, semmilyen álcázást nem használva, ami arra enged következtetni, hogy a frontvonaltól távolabb használták az oroszok. Ezt erősíti az is, hogy az eszköz előtt egy útvonal látható, amelyen feltételezhetően civil járművek közlekednek. A következő pillanatban aztán lecsap egy ukrán rakéta, ami az elmondások szerint a sztárfegyvernek számító HIMARS-ból érkezett.

A nagy pontosságáról ismert amerikai gyártmányú eszköz most azonban csalódást okoz, látványosan jónéhány méterre az orosz rakétarendszertől odébb csapódik be. Ez persze nem jelenti azt, hogy sértetlenül megúszta a TOR-M2-es, viszont látható, hogy ezt követően elhajt a helyszínről. Ez arra enged következtetni, hogy amennyiben meg is sérült a támadás során, csak kisebb problémákat okozott a HIMARS.

HIMARS strike on Russian Tor-M2 surface-to-air missile system. The severity of the damage is unclear. https://t.co/GCRsrgeUc6 — Special (Kherson) September 18, 2023

A hasonló típusú járműveket még a szovjet időben fejlesztették ki a mérnökök, azóta folyamatosan korszerűsítik őket. A TOR-M2 rendszerek kis hatótávolságú légvédelmi eszközök, nagyjából 16 kilométeren belül alkalmazható, összesen 10 kilométer magasságig.

