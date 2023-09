Felbukkantak a kaukázusi háborúban az ukrajnai háború sztárfegyverei

Bár először nagy számban éppen az azeri csapatok vetették be a 2020-as második hegyi-karabahi háború során, igazi "sztárrá" minden bizonnyal az orosz-ukrán háború során váltak a TB2-esek.

Az olcsó, meglehetősen egyszerűen kezelhető és karbantartható pilóta nélküli repülőgépek az orosz harckocsizók rémévé váltak a háború első szakaszában.

Bár az orosz légvédelem megszilárdulásával a Bayraktarok is visszavonulót fújtak, nagyon úgy néz ki, hogy a jelentősen gyengébb hegyi-karabahi légvédelemmel szemben még jó esélyekkel indulnak. Az X-en megjelent, alig harminc perces videón látható az, amint két megerősített pozícióra is rakétát indítanak.

️The work of the Azerbaijani Bayraktar TB2 on the positions of the Armed Forces of Armenia in Karabash pic.twitter.com/1GKg1aYbcU