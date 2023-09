Olyan durvát mondott Ukrajna amerikai szóvivője, hogy azonnal kirúgták - Ez a videó verte ki a biztosítékot

A parancsnokság nyilatkozata szerint a szóvivő olyan állításokat tett, melynek közlésére nem volt felhatalmazása és azok valószínűleg nemzetközi emberjogi egyezményeket is sértenek.

Amikor Ukrajna védereje katonai műveleteket végez az agresszorral szemben, mindig betartja a nemzetközi emberjogi törvényeket”

– olvasható a TDF közleményében.

Azt írják: Sarah Ashton-Cirillót azonnali hatállyal felfüggesztették és vizsgálat alá vonták.

Bár nem térnek ki rá, az eljárás valószínűleg azért indult el, mert pár napja a szóvivő videóadásban orosz újságírók és médiaszemélyek meggyilkolásával fenyegetőzött.

Valószínűleg ez volt az a videó, ami kiverte a biztosítékot:

Since there are several people asking for this video and many discussing it on Telegram and across social media channels, here is my latest episode of Russia Hates the Truth. The russians and their supporters are gnashing their teeth as predicted. pic.twitter.com/Bdr1yddFN3