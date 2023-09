Valami nagyon félrecsúszott az azeri akció közben - Meghalt az orosz békefenntartók parancsnokhelyettese

Több sajtóorgánum, így a Radio Free Europe , a Newsweek és az orosz média is megerősítette azt, hogy Azerbajdzsán Hegyi-Karabah ellen indított támadása során életét vesztette az orosz Északi-Flotta tengeralattjáró-kötelékének helyettes parancsnoka, Ivan Kovgan.

Azt már tegnap tudni lehetett, hogy az azeri támadás során a Hegyi-Karabahot és a Lacini-folyosót biztosító orosz békefenntartók egyik terepjárójára kézifegyverekkel rálőttek, a támadás során pedig több orosz katona is életét vesztette, arról azonban csak most érkeztek hírek, hogy Kovgan is az áldozatok között volt.

Ivan Kovgan ezredes az Északi-Flotta tengeralattjáróinak helyettes parancsnoka, illetve az Azerbajdzsánban állomásozó orosz csapatok parancsnokhelyettese volt.

Ilham Alijev azeri államfő részvétéről biztosította a Kreml-t, azt azonban nem lehet biztosra tudni, hogy a Baku által helyszínre vezényelt csapatok, vagy a helyi örmények végeztek-e az orosz tiszttel (az elmúlt években mind a két fél rálőtt már a békefenntartókra).

A címlapkép illusztráció, forrása: Johncairns via Getty Images