Váratlan fordulat: újabb ország juthat hamarosan atomfegyverhez

A felszólításra Netanjahu és Joe Biden amerikai elnök szerdai találkozója után került sor, ahol megtárgyalták a Tel-Aviv és Rijád közötti, amerikai közvetítéssel készülő, várhatóan a diplomáciai kapcsolatokat normalizáló megállapodás feltételeit. Az izraeli elfogadásról egyelőre még nem érkeztek megerősített információk, de a Wall Street Journal nevű újságnak magas rangú tisztségviselők nyilatkoztak a témában.

A hatalmas megállapodásokért cserébe komoly követelésekkel állt elő Rijád: kölcsönös védelmi egyezmény, fegyverüzlet, civil nukleáris program és engedmények a palesztinoknak is szerepel a listán.

Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman says in rare interview every day we get closer to deal with IsraelIf Iran were to get nuclear weapon, we will have to get one: Mohammad bin Salman https://t.co/oTaBPJbvZ7