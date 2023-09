A fekete-tengeri flotta orosz vezérét robbanthatták fel az ukránok

Az orosz fekete-tengeri flotta vezére, Viktor Nikolajevics Szokolov admirális is a pénteki, Szevasztapol elleni ukrán támadás áldozatai között van több forrás szerint.

Ukrajna pénteken sikeres támadást indított a megszállt Krím félszigeten az orosz flotta főhadiszállása ellen. A létesítményt állítólag több közvetlen rakétatalálat érte, a feltételezések szerint jó eséllyel egy Storm Shadow vagy Neptun rakéták érték el a támaszpontot.

Az esti órákban pedig több független forrás is arról számolt be - így a Crimea Wind is -, hogy a támadásban meghalt iktor Nikolajevics Szokolov admirális is, aki az orosz fekete-tengeri flotta vezére.

Viktor Nyikolajevics Szokolov 1962. április 4-én született Benderijben, a Moldovai Szovjet Szövetségi Köztársaságban, és az orosz haditengerészetnél kiemelkedő karriert futott be. Szolgálati múltjában olyan szerepek szerepelnek, mint a járőr-, torpedó- és aknaszedő hajók parancsnoka, aknaszedő hadosztályok vezérkari főnöke, valamint parancsnoki pozíciókat töltött be a Csendes-óceáni Flottán belül. Emellett a Csendes-óceáni Flotta parancsnoksága műveleti osztályának vezetőjeként, valamint a Csendes-óceáni Flotta 165. felszíni hajóhadának vezérkari főnökeként és parancsnokaként is szolgált.

Szokolov később jelentős feladatokat vállalt az Északi Flottában, a Primorszki Különböző Erők Flottillájának parancsnokhelyettese, majd parancsnoka lett. 2022. augusztus 10-én Szokolov átvette a Fekete-tengeri Flotta megbízott parancsnokának szerepét Igor Oszipov admirálistól. Később, 2022. szeptember 14-én hivatalosan is kinevezték a Fekete-tengeri Flotta parancsnokává, az ünnepélyes zászlóátadásra ugyanezen év október 7-én került sor.

Címlapkép: A Murometsz, az orosz fekete-tengeri flotta egyik hajója. Forrása: dpa via Getty Images.