Felrobbantották az oroszok Ukrajna legnagyobb harckocsigyárát

A harkivi harcjárműgyár fontos szerepet játszott a szovjet, majd ukrán hadiiparban, rengeteg páncélost (főleg harckocsikat) gyártottak itt az üzem történelme során, kezdve a BT-szériától, a T-34-eseken át, a T-80, majd T-84-es tankokig. Főleg itt készültek a modernebb ukrán BTR-3 és BTR-4 páncélozott járművek is.

Oroszország 2022. február 24-én nyíltan megtámadta Ukrajnát, de a harcjárműgyár aktív maradt. A harckocsigyártás egy ideje vélhetően leállt, de más hadiipari tevékenységek fennmaradtak. Felvételek alapján harckocsik modernizálásával, könnyebb páncélozott járművek összeszerelésével és zsákmányolt orosz járművek átépítésével foglalkoztak. Az orosz haderő többször is rakétatámadásokat intézett az üzemnek otthont adó ipartelep ellen, de még idén is jöttek arról információk, hogy a gyár működőképes.

A napokban talán az eddigi legsúlyosabb rakétatalálatot szenvedte el a harcjárműgyár, az oroszok egy Iszkander-rendszerrel vették célba az egyik üzemcsarnokot. Az épület láthatólag nagyon súlyos károkat szenvedett és teljesen kiégett, de a másik két fő üzemcsarnok láthatólag még mindig áll.

Place: Kharkiv Date: ~20.09.2023 Coordinates: 50.0229583, 36.1914388 Description: The Russians are launching Iskander strikes at the Kharkov tank factories. id: 21092023.1834 #UkraineRussiaWar️️