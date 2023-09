Felvételek: egyre magasabbra csapnak az indulatok a hegyi-karabahi vereség után

Kiújultak a tüntetések Jerevánban, az örmény fővárosban péntek reggel, a rendőrség a tiltakozások 26 résztvevőjét előállította – közölte az örmény belügyminisztérium.

A tiltakozók több utcát lezártak, de a forgalom a belvárosban zavartalan. Az őrizetbe vettek között van Andranik Tevanján ellenzéki vezető, aki csütörtökön az utcák eltorlaszolására szólította fel a tüntetőket.

Jerevánban a Hegyi-Karabah ellen január 19-én indított azerbajdzsáni hadművelet után kezdődtek a tiltakozások, a tüntetők a kormányépület elé vonultak, az ország vezetését és személyesen Nikol Pasinján miniszterelnököt téve felelőssé a fejleményekért.

A tüntetők a kormányfő lemondását követelik, árulónak nevezve őt, amiért az örmény hadsereg nem avatkozott be az örmények lakta Hegyi-Karabah védelmében.

In Yerevan, students mass join the protesters. pic.twitter.com/QhO2zPAByc — Armenia (The) September 22, 2023

Street benches are being removed in Yerevan to prevent protesters from blocking streets A truck was spotted taking away street benches in Yerevan. Apparently, the next step according to the authorities' plan will be to remove the garbage cans.After all, in 2018 they pic.twitter.com/o0HdnDn0dM — Armenia (The) September 22, 2023

Protesters are beginning to gather in Yerevan in defense of Nagorno-Karabakh and demanding the resignation of Nikol Pashinyan.Sputnik Armenia footage shows Myasnikyan Avenue, where police forces are already concentrated. pic.twitter.com/8hroBJvW8a — DD (Geopolitics) September 22, 2023

Red berets are grabbing Armenian citizens right on the streets.Azeris taking 14 and up boys and men and in Yerevan Nikol turks takes men off the streets. Pro Nikol Armenians when do you join the fight ? What else needs to happen ?! pic.twitter.com/ii75GJAFPE — Armenia (The) September 22, 2023

Pasinján maga csütörtökön azt mondta, Örményországnak távol kell maradnia a konfliktusoktól függetlenségének megőrzése érdekében – írja a Reuters.

A béke olyan tényező, amely biztosítja és garantálja a biztonságot, valamint a függetlenséget és a szuverenitást. (Örményországnak) a függetlenség, az államiság és a jövő érdekében kell ezt az utat választania

– mondta Pasinján az állami televízióban az örmény függetlenség napján, de Hegyi-Karabahot nem említette.

Ilham Aliyev azeri elnök szerdán azt mondta, értékeli azt a tényt, hogy Örményország nem avatkozott be katonai műveletükbe, és ez elhárít egy akadályt a két kaukázusi ország közötti szélesebb körű béketárgyalásokat illetően.

Január 20-án az azerbajdzsáni védelmi minisztérium bejelentette, hogy az orosz békefenntartók közvetítésével tűzszüneti megállapodás jött létre az azeri hadsereg és az ellene harcoló hegyi-karabahi örmény fegyveres alakulatok között. Szeptember 21-én az azerbajdzsáni Yevlax városban találkozó jött létre Baku és a hegyi-karabahi örmény lakosság képviselői között „a terület reintegrációjának megvitatására”.

Hikmet Hajiyev azeri elnöki tanácsadó a Reutersnek azt mondta,

Azerbajdzsán hajlandó amnesztiát adni azoknak a hegyi-karabahi harcosoknak, akik leteszik a fegyvert.

Megjegyezte, a karabahi örmények jogait Azerbajdzsánba való integrációjuk részeként tiszteletben fogják tartani. Pénteken három teherautóval küldenek Hegyi-Karabahba humanitárius segélyt.

Hajiyev arról is beszélt, néhány fegyveres csoport és tisztviselő azt mondta, folytatni fogják az ellenállást, kisebb csoportok pedig bevetették magukat az erdőbe. Ez azonban szerinte nem jelent nagy biztonsági kihívást Azerbajdzsán számára.

Címlapkép: Örmény rohamrendőrök pajzsukat maguk elé tartva védik a kormányépületet a tüntetőktől az örmény fővárosban, Jerevánban 2023. szeptember 20-án. MTI/EPA/Narek Alekszanján