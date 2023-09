Igencsak karcsú lett az Ukrajnának szánt fegyvercsomag, pedig Zelenszkij személyesen kopogtatott Bidennél

Nyilvánossá váltak a tegnap bejelentett, Ukrajnának szánt amerikai fegyvercsomag részletei. Ahhoz képest, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen járt Washingtonban fegyvereket kérni legnagyobb szövetségesétől, a mostani fegyvercsomag igencsak karcsú lett.

A Pentagon webdoldalán közzétett adatok szerint az ukránok a következő technikai eszközöket fogják megkapni:

AIM-9M rakéták, légvédelmi célokra,

HIMARS-lőszer,

Avenger önjáró légvédelmi rakétaindítók,

12,7 milliméteres géppuskák légvédelmi célokra,

155 milliméteres tüzérségi lőszerek, kazettás lőszerek,

105 milliméteres tüzérségi lőszerek,

TOW, Javelin és AT-4 páncéltörő fegyverek,

3 millió kézifegyver-lőszer,

59 páncélozott terepjáró,

utász célokra használható robbanószerek,

harcjármű-alkatrészek.

Érdemes megjegyezni: az újabb fegyvercsomag igencsak karcsú lett, nem tartalmazza sem az Ukrajna által várt F-16-os vadászbombázókat, sem az ATACMS nagy hatótávolságú rakétarendszereket. Arról pár hete voltak pletykák, hogy a Biden-kormány komolyan vacillál azon, hogy az utóbbit elküldi Ukrajnának, azt nem tudni, végül miért nem tettek így.

Legutóbb, amikor Zelenszkij Washingtonban járt, Patriot légvédelmi rakétarendszerek, Bradley lövészpáncélosok és Abrams-tankok ígéretével jött vissza.

A CNN épp tegnap írt arról, hogy egy friss poll szerint az amerikaiak többsége már úgy érzi, eleget tettek Ukrajnáért. Nem világos, hogy Biden mostani döntése összhangban van-e ezzel, vagy egy, amolyan „csend a vihar előtt” forgatókönyvet látunk és egy nagyobb fegyvercsomagot készítenek elő a következő „tavaszi offenzívához.”

Az is igaz, hogy jelenleg a Kongresszusban komoly vita van Ukrajna további támogatásának anyagi vonzatáról, nem kizárt, hogy ez "kötötte meg" Biden kezét. Ha ez a vita rendeződik, nem kizárt, hogy Ukrajna amerikai támogatása újabb lendületre kap.

