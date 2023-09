Szintet lépett az iráni drónfejlesztés: ötvözték minden szeparatista mozgalom kedvenc pickupját a sztárfegyverükkel

Az X-en is megjelenő videón az látható, amint majd egy tucat Toyota Tundra pickup masírozik végig egy feltűnően jó állapotban lévő autóúton, platójukon a rettegett öngyilkos drónokkal. A felvételbe az is belefért, hogy az egyik gépkocsi "elindítsa" a drónját, bár erre érdekes módon más napszakban, teljesen más napszakban került sor, olyan kameraszögből, ahonnan maga az indítás sajnos nem látszódik.

Never seen beforeShahed-136 launch from a Toyota Tundra pic.twitter.com/n1nWaNjOrW