Kitálalt a kirúgott ukrán katonai szóvivő: borzasztó dolgokat mondott az amerikai harcosokról

Úgy néz ki, sikerült beleszaladnia egy újabb komoly botrányba Sarah Ashton-Cirillónak, az ukrán területvédelmi erők amerikai származású szóvivőjének. Pár hete kirúgták a TDF parancsnokai, amiért orosz újságírók meggyilkolásával fenyegetőzött, nemrég pedig orosz „telefonbetyárok” találták be, akiknek csúnya dolgokat mondott azokról az amerikai harcosokról, akik Ukrajna oldalán harcolnak.

Pár hete robbant a botrány, hogy menesztette az ukrán területvédelmi erők (TDF) parancsnokága az egyik szóvivőjüket, az amerikai származású Sarah Ashton-Cirillót, amiért orosz újságírók „levadászásával” fenyegetőzött. Ashton-Cirillo azért haragszik az orosz médiára, mert Moszkva bloggerei / újságírói / propagandistái rendszeresen köszörülik a nyelvüket rajta, mivel egyrészt amerikai, másrészt transznemű, harmadrészt pedig az ukrán területvédelmi erőknél szolgál.

Most újabb fordulat állt be az „információs háborúban” az amerikai önkéntes és az orosz „trollhadsereg” közt. Az amerikai szóvivőt Vovan és Lexusz, két orosz „humorista” találta be, akik főleg arról híresek, hogy „telefonbetyár-hívásokkal” vernek át különféle magas rangú, többnyire Kreml-kritikus vezetőket és csikarnak ki belőlük olyan üzeneteket, melyeket felkaphat az orosz média. Vannak, akik szerint az FSzB megrendelésére gyártanak lejárató anyagokat, de ezt a két orosz "humorista" tagadja.

Érdemes megjegyezni: ők érték például el tavaly, hogy Ben Wallace akkori brit védelmi miniszter elismerje: olyan sok NLAW páncéltörőt küldtek Ukrajnának, hogy a brit hadsereg készletei kifogytak.

Ashton-Cirillóból is sikerült kiszedni pár erősebb állítást, Vovan és Lexusz két interjút is készített vele (egyiket kirúgása előtt, egyiket pedig utána), de a felvételt egyben töltötték fel az „orosz Youtube-ra”. Ebben Ashton-Cirillo durva dolgokat mond Oroszországra, az oroszokat egyebek mellett „az emberiség ellenségének” nevezi és azt mondja: Darja Dugina megérdemelte, hogy felrobbantsák, reméli, hogy Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is hasonlóan végzi.

Az „interjú” második részében arról beszél, hogy 5000 külföldi harcosa van Ukrajnának, köztük sok az amerikai. Érdekes módon arra is kitér, hogy többségük „szélsőjobboldali nézeteket vall” és „jelentést készített” egy olyan, amerikai eredetű neonáci csoportosulásról is, amely Kijev oldalán harcol. Azt nem mondta meg, ez a csoport pontosan hány tagból áll, vagy hogy a frontvonal mely szakaszán teljesítenek szolgálatot. Arra is kitért, hogy van, aki drogozik a külföldi harcosok közül és „pszichológiai problémákkal küzd.”

Miután a videó megjelent, Sarah Ashton-Cirillo X-oldalán egy rövid reakció jelent meg, melyben a TDF (volt?) szóvivője azt állítja: a 21 perces videó egy „deepfake,” soha nem hangzott el semmi abból, amit az oroszok a szájába adtak és Ukrajnában csupa bátor ember harcol a világ szabadságáért.

Az oroszok által közzétett videó egyébként egyáltalán nem tűnik deepfake-nek, viszont komoly probléma, hogy Vovan és Lexusz szinkront mondott fel rá, mely alatt nehéz érteni, hogy eredetileg mit mondott Ashton-Cirillo az orosz „humoristáknak.”

Ashton-Cirillo ugyanakkor szabadszájú kijelentései miatt már az Egyesült Államokban és Ukrajnában is bajba került, teljesen reális, hogy a fenti állítások egy rosszabb pillanatában, közvetlenül kirúgása után, valóban elhangzottak.

Címlapkép forrása: Sarah Ashton-Cirillo / X