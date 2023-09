Videó: az autóút kellős közepén landolt egy brit Typhoon vadászbombázó

Az évente megrendezett gyakorlatokon a finn légierő valamennyi egysége részt vesz (illetve további 2600 tartalékos katona), idén pedig a partnerországok harci repülőgépei és személyzete is csatlakozott a két eseményhez.

A gyakorlat fenntartja és erősíti a légierő azon képességét, hogy partnereinkkel és szövetségeseinkkel együtt megvédje Finnországot

- foglalta össze a Ruska 23 céljait annak vezetője, Karri Heikinheimo ezredes. A finn légierő decentralizáltságra építő műveleti koncepciójának megfelelően a gyakorlatok több légi bázist, illetve közutat is érinteni fognak.

Footage from a GoPro has captured the view from inside a British Typhoon fighter as it lands (and takes off) on a road in Finland as part of an exercise. pic.twitter.com/QBvGb7Pt2x — UK (Defence) September 26, 2023

Az Oroszországgal határos északi ország ugyanis több tucat, még a hidegháború idején kialakított, háborús használatra is tervezett autópályaszakasszal rendelkezik országszerte.

A mostani két gyakorlaton részt vevő repülőgépek többsége finn F/A-18 Hornet vadászbombázó. Ezen kívül a résztvevő repülőgépek között lesznek Hawk kiképzőgépek, a finn légierő szállító- és összekötő repülőgépei, a finn hadsereg NH90-es szállítóhelikoptere, valamint csatlakoznak a partnerországok és szövetségesek repülőgépei is, köztük JAS-39 Gripenek, illetve brit F-35-ös és Typhoon merevszárnyasok.

Näin sujuu läpilasku Eurofighter-pilotilta -harjoituksessa Tervossa. Touch-and-go landing by in on Tervo road base during Baana 23 exercise. #Baana23 — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 20, 2023

A közutakat is igénybe vevő légi hadgyakorlatokat egy időben felfüggesztette Finnország, azonban az orosz-ukrán háború kezdetével megújuló fenyegetések miatt tavaly újraindították a programot. A BAANA 23 során – amely kifejezetten a közúton végrehajtott fel- és leszállásra koncentrál – például most elsőként szálltak le finn közúton brit Typhoonok.

First ever RAF Typhoon operating from a Finnish road strip. Thanks to Karelia Air Command for sharing your expertise. RAF Agile Combat Employment in action. #JEF — UK (Defence) September 20, 2023

