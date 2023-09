Amerikai fegyverek kerültek az orosz katona kezébe – Erre a reakcióra aztán tényleg senki nem számított

Egészen elképesztő videó került elő az internet bugyraiból, melyen az látható, hogy egy orosz katona / blogger / fegyverszakértő három, Ukrajnától zsákmányolt kézifegyvert vizsgál meg, majd kritizál hevesen. Az orosz férfi több olyan kijelentést is tesz a nyugati fegyverekről, melyet finoman fogalmazva igencsak érdekesnek lehet nevezni.

Az orosz-ukrán háborúban mindkét oldal szeret trófeákat gyűjteni: az ukránok az orosz AK-12-es gépkarabélyokat, az oroszok a NATO-országokban gyártott, elsősorban amerikai eredetű fegyvereket szeretik hadizsákmánnyá tenni.

Nemrég felkerült az internetre egy videó, ahol egy orosz katona / blogger / szakértő zsákmányolt nyugati fegyvereket vesz szemügyre. A kezei alatt megfordul egy amerikai AR-15 / M4 gépkarabély, egy cseh CZ Bren 2 vagy egy lengyel MSBS GROT (ez nem látszik rendesen a rossz minőségű videón) és egy amerikai M16-os.

A videón szereplő orosz szakértőt láthatólag nagyon nem nyűgözik le az "alkalmatlan nyugati fegyverek”, hazafias érzelmű orosz emberként jobban szereti a Kalasnyikov-szériát.

A Russian soldier inspects heavy, uncomfortable and ineffective Western rifles. pic.twitter.com/KPVjiFEKnJ — TheKremlinYap (@TheKremlinYap) September 27, 2023

Fegyverrajongók körében persze régóta vitatéma, hogy az orosz AK vagy az amerikai AR-széria a jobb, de ez a férfi olyan érveket hoz, hogy bizonyítsa igazát, mint hogy:

az M4-es alumíniumból van, ezért túl gyorsan túlhevül (semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az AR-széria gyorsabban túlhevülne, mint az AK-széria),

(semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az AR-széria gyorsabban túlhevülne, mint az AK-széria), nincs a fegyveren hátsó irányzék (nincs, mert helyette egy úgynevezett szereléksín van rajta, amire bármikor lehet bármilyen, kezelőnek tetsző irányzékot szerelni, legyen szó nyílt irányzékról vagy a felvételen is látható red dot irányzékról),

(nincs, mert helyette egy úgynevezett szereléksín van rajta, amire bármikor lehet bármilyen, kezelőnek tetsző irányzékot szerelni, legyen szó nyílt irányzékról vagy a felvételen is látható red dot irányzékról), a Bren / Grot túl nehéz (egy 14 hüvelykes csővel felszerelt Bren 2-es 3,25 kilogramm, egy AK-12-es gépkarabély 3,5 kilogramm),

(egy 14 hüvelykes csővel felszerelt Bren 2-es 3,25 kilogramm, egy AK-12-es gépkarabély 3,5 kilogramm), és az M16-osnál ismét az a fő probléma, hogy nincs hátsó irányzék, csak első (ismét: ez bármikor szerelhető rá egy egyszerű imbuszkulcs segítségével).

A nyugati fegyvereket főleg azért szokták egyébként kritizálni az AK-rajongók, mert sokan nem találják elég hatékonynak a NATO-sztenderd 5,56x45 milliméteres lőszert a Kalasnyikov-széria 7,62x39-es és 5,45x39-es lőszertípusaihoz képest. Illetve gyakori érv még az orosz fegyverek mellett, hogy elvileg strapabíróbbak. Ezek az érvek valahogy el sem hangzanak a videóban, helyette a szakértő inkább elsősorban ugyanazt a szereléksínt ekézi, amely a legmodernebb orosz gépkarabélyra, az AK-12-es családra is végül fölkerült.

Mintegy széljegyzeten talán érdemes arra a vicces tényre is felhívni az olvasó figyelmét, hogy az orosz katona úgy fikázza az amerikai fegyvereket, hogy közben egy amerikai Ops-Core FAST sisak replikáját, egy amerikai TAC-1-es plate carrier replikáját és egy szintén amerikai Crye Multicam mintázatú gyakorlót visel. Ezeket az eszközöket az orosz hadiipar (licenc nélkül) maga is gyártja, minimális módosításokkal, az orosz katonák pedig előszeretettel használják is őket a fronton. Olyannyira, hogy nemrég az orosz hadsereg hivatalos gyakorlójára is az említett amerikai minta került.

A videó egyébként nyilvánvalóan propaganda célzattal készült, melynek feladata azt érzékeltetni, hogy az orosz kézifegyverek sokkal jobbak a NATO-országok kézifegyvereinél. Ezt a kérdést évtizedes vita övezi, de egészen biztosan nem ez a videó fog ennek a végére pontot tenni egyszer és mindenkorra.

Címlapkép forrása: Getty Images. A fotó illusztráció, valószínűleg egy airsoft-fegyver látható rajta.