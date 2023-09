Gyűlnek a bizonyítékok: elárulta Putyint személyes jóbarátja, titokban Ukrajnát támogatja

Nagyon úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy Aleksandar Vucic szerb államfő személyes barátságot ápol(t) Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a szerb hadiipar titokban egyre intenzívebben támogatja Ukrajna védelmi képességét tüzérségi lőszerekkel.

A Ukraine Weapons Tracker szúrta ki, hogy feltűntek az ukrán haderő szolgálatában olyan AGS-17 típusú sorozat-gránátvetőkhöz való gránátok, melyeket idén gyártottak, Szerbiában. A posztból az is kiderül, hogy a gyártó szándékosan megváltoztatta azokat a jelöléseket, melyek alapján egyértelmű lenne, hogy a lőszerek Szerbiából származnak. Ezt a módszert több ország is használja, amely „titokban” támogatja Oroszországot vagy Ukrajnát: látható ez az „orosz” Geran-drónokon vagy épp a mianmari aknagránátokon is.

: Serbian supplies to the AFU continue- a recent image of a M93P1 30mm HE grenade for AGS-17 automatic grenade launchers, manufactured by #Ukraine — (Ukraine) September 28, 2023

Nem ez az első eset, hogy szerb lőszerek tűntek fel ukrán szolgálatban. Korábban Szerbiából származó 122 milliméteres Grad-rakéták és aknagránátokat is dokumentáltak Kijev oldalán, az előbbiből komoly diplomáciai botrány is volt, mivel az orosz hírszerzők azelőtt kiszúrták a szállítmányt, minthogy az Ukrajnába érkezett volna. Egy kiszivárgott amerikai hírszerzési dokumentum is igazolja, hogy Belgrád titokban rendszeresen küld lőszereket az ukránoknak.

Mindez azért nagyon érdekes, mert Aleksandar Vucic szerb államfő korábban mint személyes jóbarát beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökről és a szerb-orosz viszony a háború ellenére is szorosnak mondható. Olyannyira, hogy a Wagner csoport egy időben még szerb önkénteseket is toborzott. Szerbia kormánya tagadja, hogy fegyvereket szállítanának Ukrajnának és rendszeresen semlegességüket hangsúlyozzák.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni: Szerbia deklarált célja, hogy a nyugati szövetségi és gazdasági rendszerekbe integrálódni tudjanak, kimondottan csatlakozni akarnak például az Európai Unióhoz. Nem kizárt, hogy ennek kapcsán sikerült már valamilyen titkos háttéralkut nyélbe ütni Belgrád és Washington / Brüsszel közt.

