Megépítette első tengeren átívelő gyorsvasútját Kína, de egy sokkal nagyobb cél lebeg a szemük előtt

A G9801-es számú Fuhszing gyorsvonat 9 óra 15 perckor indult el Fucsouból, a kelet-kínai Fucsien tartomány fővárosából, megnyitva ezzel az 53 milliárd jüan beruházással megépített, 277 kilométeres Fucsou–Hsziamen–Csangcsou nagysebességű vasútvonalat.

A Fucsou, Putien, Csüancsou, Hsziamen és Csangcsou városokban megállóval rendelkező vasútvonal a legújabb nagyszabású infrastrukturális projekt Kínában.

A vasútvonal 19,9 kilométer hosszan a tenger fölé épített vágányokon halad, érintve három tengerparti öblöt is.

Tavaly Kína már 42 ezer kilométeren működő nagysebességű vasútvonallal rendelkezett, amivel a világon az első helyen áll.

Kína a közelmúltban jelentette be, hogy Fucsien tartományt a vele szemben fekvő Tajvannal integrált fejlesztési övezetté kívánja alakítani – írja a Reuters.

Egy kínai kormánytisztviselő szerint a Fucsienben kiépített

integrált többdimenziós közlekedési hálózat lehetővé teszi a tartományt Tajvannal összekötő nagysebességű közlekedési átjáró megépítését.

Tajvan azonban elutasította a sziget vasúthálózathoz való csatlakozásra vonatkozó korábbi kínai terveket, ami a világ leghosszabb tenger alatti alagútjának megépítését igényelné a Tajvani-szoros alatt.

