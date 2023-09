Rajta múlhat Kína jövője? - Kiderült, ki lehet az új szürke eminenciás

A párt megtartotta a déli Hebei tartományban az éves Pejtajho konklávét. A beszámolók szerint az idei esemény sokkal feszültebb volt, mint a korábbiak, ami komoly gondokat jelezhet a háttérben. Három nagy frakció is részt vett az ülésen, megjelent a Csiang Cö-min egykori kommunista pártfőtitkárhoz köthető csoportosulás, a Teng Hsziao-ping korábbi legfelsőbb pártvezető érájához köthető politikusok frakciója, illetve harmadikként pedig a katonaságot képviselő tisztségviselők vettek részt.

Források szerint a kínai politikai életben jelenleg tapasztalható turbulens mozgások egy sokkal mélyebb politikai vitát jeleznek.

A találkozón a kommunista párt több nagy öregje is megjelent, többek között Csang Töcsiang is, akit kulcsfiguraként tartanak számon a kínai politikai háttér megértéséhez. Korábban ő volt az Országos Népi Kongresszus Állandó Bizottságának elnöke, ami az egyik legbefolyásosabb szerepkör Kínában. Csang 2012-ben emelkedett magasra a vezetés szemében, amikor miniszterelnök-helyettesként Csungkingba küldték az ottani problémákat helyrehozni, amelyet sikerrel megoldott.

Ezen felül számos nagy politikai dinasztia képviselőivel jó kapcsolatot ápol, vannak összeköttetései a Csiang Cö-min klánnal, de sokkal erősebb a kötődése a Teng Hsziao-ping családhoz. A kínai rendszerben az egyik vagy másik csoportosuláshoz köthető túl mély beágyazottság nem mindig jelent jót, Hszi Csin-ping több idős politikust is távolságtartással kezel, akik túl erősen kapcsolódnak egy családhoz. Csang Töcsiang szintén erősen kapcsolódik klánokhoz, mégis meg tudta őrizni kivételezett helyét.

A kínai rendszerben több, sokszor egymással rivalizáló politikai frakció van, amelyek többnyire a korábbi vezetőkhöz, illetve azok családjaihoz kapcsolódnak.

Csang Töcsiang legfontosabb szerepe abban rejlik, hogy ezek között tartja a kapcsolatokat és egyensúlyoz a vitás esetekben. Ez a kényes szerepkör segít az ország vezetésének simulékonyabbá tételében. Azonban a kínai elnök számára azért kiemelten fontos a csoportosulások kordában tartása, mivel akár kritikával is illetik a pekingi vezetést. Korábban Hszi Csin-pinget is érték már hasonló, többnyire burkolt kritikák azt illetően, hogy túlértékeli a saját szerepét a szocializmus történelmében.

