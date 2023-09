Felbukkant Putyin belső körében Prigozsin bizalmasa - Ő árulta el a Wagnert?

A brit hírportál az orosz állami médiára hivatkozva írja azt, hogy Andrej Tosev, a Wagner egyik parancsnoka meglehetősen közel került Putyin belső köréhez.

Egy tegnap esti megbeszélésen a Szedoj fedőnéven is ismert zsoldos mellett megjelent Vlagyimir Putyin orosz elnök és Junusz-Bek Jevkurov helyettes védelmi miniszter is. A megbeszélés tárgya az Ukrajnában harcoló "önkéntes alakulatok" helyzete volt, Putyin pedig ki is emelte azt, hogy Tosev ismeri az ilyen egységek harcmodorát, így azzal is tisztában van, hogy milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy ezek az alakulatok hatékonyabban működjenek.

Az orosz államfő a találkozó során egyenesen azt is kijelentette, hogy szeretné, ha Tosev venné át a zsoldoscsoport maradványainak irányítását.

A Wagner a június végi puccskísérlet után került rendkívül nehéz helyzetbe: nehézfegyverzetét elkobozták, az állomány egy részét az orosz reguláris erők próbálták meg elszívni, maradékuk pedig Fehéroroszországa és Afrikába lett áttelepítve, az utóbbi akciók során ráadásul újabb komoly veszteségeket szenvedtek.

A címlapkép illusztráció forrása: Johncairns via Getty Images