Van egy biztos jele annak, hogy idén már nem lesz mozgósítás Oroszországban

Első alkalommal ez a megszállt ukrajnai területeket is érinteni fogja,

melyeket orosz jog szerint Oroszországhoz csatoltak. Oroszországon kívül az egész világon csak Észak-Korea és Szíria ismeri el a nemzetközi jogilag törvénytelen annexiót.

Az orosz távol-keleti területeken éghajlati okokból november 1-jén kezdődik a sorozás.

Oroszországban évente kétszer, tavasszal és ősszel van sorozás, a sorkatonai szolgálat egy évig tart. Sorkatonákat háborús övezetben hivatalosan nem lehet bevetni.

Az orosz vezérkar sorozásért is felelős igazgatóságának helyettes vezetője, Vlagyimir Tszimljanszkij ellentengernagy kijelentette azt is,

Oroszországnak nincsenek további mozgósítási tervei.

Rácz András Oroszország-szakértő Facebook-oldalán megerősítette, hogy nem várható már idén mozgósítás az orosz haderőben.

Mégpedig azért nem, mert a teljes hadkiegészítési infrastruktúra arra van méretezve, hogy a félévente behívott kb. 140.000 sorkatonát tudja kezelni

– írta Rácz.

Sem laktanyai hely, sem kiképző (!), sem egyenruha, sem felszerelés nincs elegendő. Kiképőzőből annyira hiány van (túl sokan estek el, illetve nyomorodtak meg), hogy már a tavaly ősszel behívottakat is tavaly tavasszal behívottak képezték elég sok helyen + ezért is kellett 10-12.000 fő szakkiképzését "kiszervezni" Belaruszba. Arról nem beszélve, hogy valószínűleg nem akarják a tavalyi – a tömeges menekülés révén komoly gazdasági károkat is okozó – mozgósítási káoszt sem megismételni

– folytatta Rácz.

Mivel pedig jövő márciusban elnökválasztás, ezért igen valószínűtlen, hogy néhány hónappal előtte, pl. januárban felvállalnának egy újabb, roppant népszerűtlen mozgósítást

– hívta fel a figyelmet egy másik szempontra az Oroszország-szakértő.

A tavaly szeptemberben bejelentett részleges mozgósítás során 300 ezer tartalékost vezényeltek az oroszok Ukrajnába.

