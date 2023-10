Megvillantották az oroszok a frissen beszerzett iráni rakétáikat

Irán egyre fontosabb szerepet játszik az Ukrajna ellen viselt orosz támadóháborúban: drónok mellett egyre szélesebben látják el az orosz haderőt tüzérségi lőszerekkel is. Az ukrajnai konfliktusban használt fegyverekkel foglalkozó blog először 2023 augusztusában szúrta ki, hogy az orosz haderő frissen, 2018 és 2023 közt Iránban gyártott, 122 milliméteres, BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőkkel kompatibilis rakétákat használ.

A BM-21 Grad egy nem irányított, kis hatótávolságú rakéta-sorozatvető rendszer, az orosz haderő legnagyobb számban gyártott MLRS-rendszere.

Most az orosz védelmi minisztérium egyik videóján láthatók az iráni gyártmányú tüzérségi lőszerek.

: For the first time Iranian ammunition appeared in official footage from the Russian Ministry of Defense- showing Iranian 122mm HE-FRAG rockets of the Arash family for BM-21 Grad MRLS. The use of Iranian Grad rocket were first reported by us back in the late August. #Ukraine