Az ukrajnai háború nem várt hatása: teljesülhet Kína egyik régi, nagy álma

Kína régóta szeretné a gazdasági befolyását kiterjeszteni az Északi-sarkvidék területeire is. Ezt viszont korábban még Oroszország is blokkolta előtte, Moszkva számára elsősorban a saját érdekei védelme játszotta a főszerepet a nyersanyagban gazdag területen. Az ukrajnai inváziót követően megnövekedett Oroszország nemzetközi elszigeteltsége. Ez egyben azt is jelentette, hogy számos nemzetközi vállalat vonta ki a tőkéjét az országból, ami miatt új befektetőkre van szükség.

Moszkva úgy döntött, hogy a régóta a területen nagyobb befolyásra törekvő Kínának nagyobb teret enged, ez elsősorban az északi útvonalon áthaladó nyersolaj-szállítmányokban nyilvánul meg.

Kína 2018-ban nyilvánította magát „sarkvidékközeli” országnak, annak ellenére, hogy nincs közvetlen kapcsolata az északi pólus környéki területekkel. Ez a lépés viszont jelezte, hogy Peking igényt tart a régió lehetőségeire és erőforrásaira. Ez abban is megnyilvánult, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök korábban egy sarki útvonalat is javasolt az Övezet és Út kezdeményezés egyik ágaként. Az útvonal geopolitikai szempontból is előnyös lehetne Kínának, mivel ezzel olyan kritikus tengerszorosokat tudnának elkerülni, mint a Malaka-szoros, vagy a Szuezi-csatorna.

Kína nemcsak Moszkvánál kilincselt északi-sarkvidéki befektetésekért, azonban eddig Dánia és Kanada is elutasította a törekvéseit. Az ukrajnai háborút megelőzően még az oroszok is igyekeztek visszatartani a pekingi törekvéseket, mostanra azonban megváltozott a nemzetközi helyzet. Oroszországnál most megvan a helyismeret és munkaerő, Kínánál pedig a kellő tőke.

A nagy nyugati energiavállalatok kivonultak Oroszországból, vagy csökkentették tevékenységüket az orosz Jeges-tenger környéki beruházásoknál. Ilyenek cégek voltak a British Petrol, a ExxonMobile vagy a TotalEnergie is, ezért Moszkva kénytelen volt a kínaiakhoz fordulni, ehhez módosította a saját politikai narratíváját is.

Peking pedig kapva kap az alkalmon, és jelentős beruházásokkal veti meg a lábát az Északi-sarkvidéken.

Sorra kötnek szerződéseket a közös kínai-orosz beruházások megvalósítására a vállalatok, többek között közlekedési és olajkitermelési projekteket is terveznek.

A számos spekulatív terv mellett azonban az már világos, hogy az energiaszállítás területén fokozódik az aktivitás.

Ezt mindkét fél tovább szeretné növelni, azonban a visszahúzódó jégsapkák ellenére az az útvonal továbbra is veszélyes, ezért egyelőre nem képes kiváltani a déli tengereken áthaladó korridort.

