Felvételek: így készül a nukleáris apokalipszisre Oroszország

Figyelem mindenki! A lakossági figyelmeztető rendszer készültségét teszteljük! Kérjük, maradjanak nyugodtak!

– mondták be az orosz televíziókban, mikor megszakították az adást, és országszerte megszólaltak a szirénák.

Az orosz média szerint

a gyakorlat témája a nukleáris hatalmak közötti konfliktus növekvő veszélye volt.

A gyakorlat egy olyan nukleáris támadási helyzetet szimulált, amelyben a lakások 70 százaléka és az összes létfontosságú infrastruktúra megsemmisült, nagy területeket radioaktív sugárzás szennyezett, és általános mozgósítást hirdettek.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a tesztelés kapcsán azt mondta, ez nemcsak helyénvaló, hanem nélkülözhetetlen is – írja a CNN.

'Attention - remain calm': Russia tests public warning systemRussia tested its emergency public warning systems across the country on Wednesday, blaring out sirens and interrupting some television and radio broadcasts to warn the population to stay calm. pic.twitter.com/7rJQ2dpSKn

The Ministry of Emergency Situations launched a check of the warning system across Russia on Wednesday.The check involves starting all systems, so in cities, you can hear alarm sirens and loudspeakers. pic.twitter.com/xC8EDuGPZe