Szilárdnak tűnik Putyin hatalma, de van 3 kihívás, amellyel muszáj lesz megküzdenie

Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalma megingathatatlannak tűnik Oroszország élén, de hogy ez továbbra is fennálljon, néhány kihívással mindenképpen meg kell küzdenie. Van három olyan dolog, amelyet nem tud kikerülni, hogy a jövőben is stabil maradjon az helyzete pozíciójában - írta elemzésében a Council on Foreign Relations.