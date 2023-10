Ismét erdőtűz pusztít a népszerű üdülőhelyen, több ezer embert evakuáltak

Az erdőtűz szerda este tört ki Santa Úrsula és La Orotava városokban, távol a főbb turisztikai területektől. A helyi hatóságok másodfokú sürgősségi riasztást adtak ki.

A mentésben 120-an vesznek részt, köztük katonák is. A tűzoltók helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángok terjedését. A tűz eddig harminc hektárra terjedt ki.

Ugyanezen a területen még augusztusban volt a sziget történetének egyik legnagyobb erdőtüze.

Akkor 14 ezer hektárnyi fenyőerdő és bozót vált a lángok martalékává, és 12 ezer lakost evakuáltak néhány hát alatt. Bár a futótüzet sikerült megfékezni, nem tudták teljesen eloltani, és kisebb tüzek utána is rendszeresen keletkeztek a hosszú szárazság és a hőség miatt.

A Kanári-szigetek vezetője, Fernando Clavijo csütörtökön azt mondta, jól ment az oltás az éjjel folyamán – írja a Reuters.

Tenerifén a magas hőmérséklet miatt is riadókészültség van. Csütörtökön akár 39 Celsius fok is lehet.

