Kincset érő páncélos-ritkaságot emeltek ki egy folyó mélyéről

A korához képest igencsak jó állapotban lévő páncélost a Lengyel Hadtörténeti Múzeum igazi ritkaságként jellemezte, amely valószínűleg rengeteg pénzt ér. Két éve, egy hasonló állapotú Panther tankot 15 millió euróért (majdnem 5,8 milliárd forint) adtak el Németországban, ennek műszaki változata, a Bergepanther ennél is ritkább. Mindössze egyetlen ismert Bergepanther-példány maradt fenn a mai napig (ezen kívül); ezt Franciaországban őrzik, a saumuri páncélos-múzeumban.

Continuation of the case of the Polish Bergepanther Ausf. D and Pz.IV, which goes to the museum of the Polish army and some more news, gossip and a few comments from my friend who works on rebuilding WW2 vehicles and tanks. 1/5 #Tanks